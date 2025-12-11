 Aller au contenu principal
Schneider : tente de refranchir la résistance des 239E
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 09:08

Schneider ( 2,5%) tente de refranchir la résistance des 239E du 12 novembre : le titre pourrait s'ouvrir le chemin des 245,20E, ex-support des 10, 14, 22 et 31 octobre, puis pourrait s'en aller retracer les 252E.

Valeurs associées

SCHNEIDER ELECTRIC
243,6500 EUR Euronext Paris +4,35%
