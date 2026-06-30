Schneider signe un accord définitif pour l'acquisition de 100 % de Cognite

Schneider Electric annonce la signature d'un accord définitif pour l'acquisition de 100 % de Cognite Holding, un fournisseur de logiciels industriels de données et d'IA.

Cette acquisition est réalisée dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire valorisée à 3,1 milliards de dollars.

Cognite apporte une plateforme cloud-native qui combine un modèle de données industrielles unifié avec des capacités d'IA agentique, permettant aux clients d'opérationnaliser l'IA directement dans les opérations des usines, la gestion des actifs et les workflows d'ingénierie.

Olivier Blum, Directeur général de Schneider Electric, a déclaré : " Cette acquisition renforce AVEVA, société de logiciels industriels détenue à 100 % par Schneider Electric, dans les segments de marché à plus forte croissance et positionne Schneider Electric au coeur de la prochaine phase de l'intelligence industrielle".