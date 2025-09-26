Schneider : se hisse vers 238E et tutoie ses sommets estivaux
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 14:42
En cas de franchissement, le prochain objectif serait le comblement du 'gap' des 245,85E du 21 février, puis le re-test du zénith de 267E du 20 février et 22 janvier dernier (270E).
-
Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail en catégorie A (sans activité) affiche une légère baisse (-0,3%) en août par rapport au mois précédent, selon les données publiées vendredi par le service statistique du ministère du Travail (Dares). En ... Lire la suite
Le premier constructeur européen Volkswagen va suspendre de façon temporaire la production dans deux sites allemands consacrés aux modèles électriques, en réaction à une demande moins forte que prévu, a appris l'AFP vendredi. Volkswagen "interrompra la production ... Lire la suite
(AOF) - Sanofi a annoncé l’extension de son programme d’accessibilité financière sur son programme « Insulins Valyou Savings ». À partir du 1er janvier 2026, le programme du laboratoire français permettra aux patients américains, disposant d’une ordonnance valide, ... Lire la suite
Café de la Bourse analyse pourquoi la dynamique du secteur du luxe s'essouffle en 2025, quels leviers de croissance pourraient relancer l'industrie et si investir en Bourse dans le luxe via le meilleur courtier en ligne, le meilleur compte titres ou le meilleur ... Lire la suite
