 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 845,71
+0,65%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Schneider : se hisse vers 238E et tutoie ses sommets estivaux
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 14:42

Schneider se hisse vers 238E et tutoie ses sommets estivaux, c'est à dire les 240,7E testés à l'ouverture le 28 juillet.
En cas de franchissement, le prochain objectif serait le comblement du 'gap' des 245,85E du 21 février, puis le re-test du zénith de 267E du 20 février et 22 janvier dernier (270E).

Valeurs associées

SCHNEIDER ELECTRIC
235,7000 EUR Euronext Paris +2,01%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )
    Légère baisse du nombre de chômeurs (catégorie A) en août
    information fournie par Boursorama avec AFP 26.09.2025 15:19 

    Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail en catégorie A (sans activité) affiche une légère baisse (-0,3%) en août par rapport au mois précédent, selon les données publiées vendredi par le service statistique du ministère du Travail (Dares). En ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BILL PUGLIANO )
    Voitures électriques : Volkswagen suspend la production dans deux usines
    information fournie par Boursorama avec AFP 26.09.2025 15:18 

    Le premier constructeur européen Volkswagen va suspendre de façon temporaire la production dans deux sites allemands consacrés aux modèles électriques, en réaction à une demande moins forte que prévu, a appris l'AFP vendredi. Volkswagen "interrompra la production ... Lire la suite

  • sanofi 2 (Crédit: / Wikimedia Commons)
    Sanofi lance une offre mensuelle pour les diabétiques américains
    information fournie par AOF 26.09.2025 15:07 

    (AOF) - Sanofi a annoncé l’extension de son programme d’accessibilité financière sur son programme « Insulins Valyou Savings ». À partir du 1er janvier 2026, le programme du laboratoire français permettra aux patients américains, disposant d’une ordonnance valide, ... Lire la suite

  • louis-vuitton, vitrine, enseigne, entreprise, lvmh 2 (Crédits: Unsplash - Mal Querrer)
    Un rebond des valeurs du luxe possible d’ici la fin de l’année ?
    information fournie par Café de la Bourse 26.09.2025 14:50 

    Café de la Bourse analyse pourquoi la dynamique du secteur du luxe s'essouffle en 2025, quels leviers de croissance pourraient relancer l'industrie et si investir en Bourse dans le luxe via le meilleur courtier en ligne, le meilleur compte titres ou le meilleur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank