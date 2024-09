Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider : ricoche sous le zénith absolu des 247,55E information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 09:40









(CercleFinance.com) - Schneider ricoche sous le zénith absolu des 247,55E inscrit la veille : ce qui préoccupant, c'est que ce sommet se présente comme un 'îlot de retournement' avec double 'gap' au-dessus de 242,25E puis en dessous de 243,45.

Le franchissement du précédent 'plus haut' des 239E du 16 mai pourrait donc se transformer un 'bull trap' : gare à la rechute sous le récent 'top' des 231E.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 239,45 EUR Euronext Paris -2,09%