Schneider : ricoche brutalement sous la MM200 (235E) information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 14:34









(CercleFinance.com) - Schneider ricoche brutalement sous la MM200 (235E) et retombe sous 123E : le prochain support n'est autre que le plancher annuel des 218,8E des 4 et 10 mars dernier (et ex-zénith du 25 mars 2024).





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 224,6500 EUR Euronext Paris -1,64%