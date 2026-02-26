Schneider : retrace son zénith historique des 273E du 23 janvier 2025
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 10:21
Valeurs associées
|275,600 EUR
|Euronext Paris
|+4,02%
A lire aussi
-
Un traitement préventif de l'infection au VIH injectable et à longue durée d'action, considéré comme une grande avancée par les associations et les spécialistes qui l'attendaient depuis près de deux ans, va pouvoir faire son arrivée en France, après un arrêté gouvernemental ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes sont sur de faibles variations jeudi, mais proches de leur niveau record, alors que les investisseurs analysent une pluie de résultats d'entreprises en Europe après la publication de Nvidia reçue sans grand enthousiasme. À ... Lire la suite
-
Engie ( 7,41% à 29,58 euros) occupe la première place du CAC 40 à la faveur du relèvement de ses objectifs pour l'exercice 2026 et de l'acquisition de UK Power Networks, le distributeur d'électricité au Royaume-Uni. Le résultat net récurrent part du groupe est ... Lire la suite
-
Marine Le Pen, cheffe des députée du Rassemblement national et Jordan Bardella, président du RN, arrivent au Salon de l'Agriculture et déambulent en échangeant et posant pour des photos avec des agriculteurs présents, dont André Prosper, l'éleveur de Biguine, vache ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer