Schneider : retrace 259,6E, au plus haut depuis mi-février
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 11:32

Schneider , leader du CAC40, retrace 259,6E, et se retrouve au plus haut depuis le 21 février : le titre n'est plus qu'à 5% d'un re-test de son zénith historique du 23 janvier.
Le scénario d'un double-top historique ne saurait être écarté, et y compris si les 273E ne sont pas retracés à 1% près.

Valeurs associées

SCHNEIDER ELECTRIC
258,1000 EUR Euronext Paris +1,75%
