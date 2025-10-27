Schneider : retrace 259,6E, au plus haut depuis mi-février
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 11:32
Le scénario d'un double-top historique ne saurait être écarté, et y compris si les 273E ne sont pas retracés à 1% près.
Valeurs associées
|258,1000 EUR
|Euronext Paris
|+1,75%
