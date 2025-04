Schneider : repasse au-dessus des 205E information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 16:31









(CercleFinance.com) - Schneider fait toujours partie des favorites des investisseurs et le titre figure une fois de plus dans le trio de tête des achats: le titre engrange +4% et repasse au-dessus des 205E.

La reprise en 'V' amorcée sur 174,3E se prolonge au-delà du récent support des 101,7E et pourrait se prolonger en direction de l'ex-support et pivot moyen terme des 215E





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 205,5500 EUR Euronext Paris +4,34%