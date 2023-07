Schneider: relève son objectif financier 2023 information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 10:09

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2023 s'élève à 9 140 millions d'euros, en croissance organique de +14,8 % et en croissance publiée de +7,4 %. Le chiffre d'affaires sur le 1er semestre est de 17 633 millions d'euros en croissance de 9,7% (croissance organique de 15,3%).



La marge brute est en hausse organique de +21,8 %, soit une hausse de +220 points de base, le taux de marge brute s'établissant à 42,4 % au premier semestre 2023.



L'EBITA ajusté du premier semestre 2023 atteint 3 174 millions d'euros, ce qui représente une croissance organique de +28,8 %, tandis que la marge d'EBITA ajusté progresse de +190 points de base en organique et s'établit à 18,0 %.



Le résultat net part du groupe s'inscrit à 2 023 millions d'euros au 1er semestre 2023 (contre 1 519 ME au 1er semestre 2022). Le résultat net ajusté part du groupe est de 2 042 millions d'euros (contre 1 803 ME).



Le Groupe réalise un cash-flow libre de 820 millions d'euros, grâce principalement à la performance du compte de résultat qui a permis de générer un cash-flow opérationnel record de 2 681 millions d'euros.



Le Groupe relève son objectif financier 2023. Il s'attend à une croissance organique de l'EBITA ajusté 2023 comprise entre +18 % et +23 % (contre +16 % et +21 % précédemment).



Le groupe vise une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre +11 % et +13 % (contre +10 % et +13 % précédemment), une hausse organique de la marge d'EBITA ajusté comprise entre +120 et +150 points de base (contre +100 et +130 points de base précédemment). Cela implique une marge d'EBITA ajusté comprise entre environ 17,7 % et 18,0 %.