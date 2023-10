Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider: réaffirme son objectif financier 2023 information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 10:09









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023 s'inscrit à 8 789 millions d'euros, en croissance organique de +11,5 % et en croissance publiée de +0,1 %.



Les Produits (54 % du C.A. du Groupe au troisième trimestre) sont en croissance organique de +5 %.



Les Systèmes (28 % du C.A. du Groupe au troisième trimestre) réalisent une croissance organique de

+23 %. Les Logiciels & Services (18 % du C.A. du Groupe au troisième trimestre) sont en croissance organique de +17 %.



Le Groupe réaffirme son objectif financier 2023. Il vise une croissance organique de l'EBITA ajusté 2023 comprise entre +18 % et +23 %.



Le groupe vise une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre +11 % et +13 %, une hausse de la marge d'EBITA comprise entre +120 points de base et +150 points de base. La marge d'ABITA est attendue entre environ 17,7 % et 18,0 %.





