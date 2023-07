Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : pullback sur 163,2E, rien de décisif information fournie par Cercle Finance • 03/07/2023 à 18:00









(CercleFinance.com) - Schneider amorce un pullback sous 166,5E (comme le 30 mai en intraday puis les 13/14 juin qui ramène le cours sur 163,2E : ce n'est pas un repli décisif car le titre reste bien inscrit au sein d'un corridor 167/157,6E (plancher des 24 mai et 23 juin).





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris -1.96%