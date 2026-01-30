 Aller au contenu principal
Schneider National chute après des prévisions de bénéfices pour l'exercice 26 inférieures aux estimations
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 10:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier - ** Les actions de la société de transport routier Schneider National SNDR.N chutent de 16,9 % à 24,70 $ avant bourse

** La société prévoit un BPA ajusté pour l'année fiscale 26 entre 70 cents et 1$, son point médian étant inférieur aux attentes des analystes de 1$, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires et le BPA ajusté du 4ème trimestre sont tous deux inférieurs aux estimations des analystes de 1,45 milliard de dollars et de 20 cents respectivement - LSEG

** La société attribue l'insuffisance des résultats du 4ème trimestre à des conditions de marché plus faibles et à une saison de pointe tronquée, selon le directeur général Mark Rourke

** Neuf des 17 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, huit à "conserver"; leur prévision médiane est de 31 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, SNDR a progressé de 12% depuis le début de l'année

