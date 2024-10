Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider: les prévisions de résultats d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 17:33









(CercleFinance.com) - Stifel annonce ses prévisions dans la perspective de la publication par le groupe industriel de son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024, prévue le 30 octobre.



Le broker anticipe à ce sujet une croissance organique de 7,5% des revenus, en ligne avec le consensus actuel, la gestion de l'énergie devant selon lui constituer la seule source de croissance sur ce trimestre.



Stifel réduit d'environ 1,5% ses estimations d'EBITA ajusté pour 2024-26, tablant sur une rentabilité plus basse en gestion de l'énergie sur fond de lancements de capacités et de mix, se plaçant juste en ligne avec le consensus actuel de marge pour 2024.



Stifel réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 254 euros sur Schneider Electric.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 238,45 EUR Euronext Paris +1,00%