Schneider: lance le chapitre 3 de sa Sustainability School

(CercleFinance.com) - Schneider Electric a lancé le chapitre 3 de sa Sustainability School en ligne, un programme de formation gratuit conçu pour permettre à ses partenaires de l'écosystème de devenir des leaders en matière de durabilité.



Le programme en trois parties répond au besoin croissant de formation accessible sur des sujets clés liés au développement durable.



Ce nouveau chapitre porte sur la décarbonisation, en montrant comment l'électrification et la numérisation peuvent créer un avantage concurrentiel. Il propose des feuilles de route sectorielles couvrant l'énergie, les bâtiments, les technologies de l'information, le résidentiel et l'automatisation industrielle.



Les modules présentent des solutions concrètes pour améliorer l'efficacité énergétique, réduire les émissions et moderniser les infrastructures.



'Dans le cadre de notre engagement continu à donner à nos partenaires et clients les moyens d'agir dans leur démarche de développement durable, ce chapitre leur donnera les informations et les outils nécessaires pour mettre en ?'uvre concrètement le développement durable dans leur organisation et pour leurs clients ', a déclaré Sorouch Kheradmand, responsable du développement durable des partenaires de Schneider Electric.



' Chaque entreprise, quelle que soit sa taille, a un rôle essentiel à jouer dans la transition énergétique. Notre objectif est de les aider à transformer le développement durable en un avantage concurrentiel, en combinant la durabilité environnementale et économique pour prospérer dans un monde en évolution rapide'. a déclaré Frédéric Godemel, EVP Energy Management de Schneider Electric.

