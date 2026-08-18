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Schneider : l'extension haussière au-delà de 300 EUR s'enraye à 312 EUR
information fournie par Zonebourse 18/08/2026 à 20:00
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Schneider a déjoué les anticipations les plus optimistes avec l'apparition d'une extension haussière au-delà de 300 EUR... mais le mouvement s'enraye à 312 EUR, après un gain de 20% depuis le 29 juillet.

Une véritable hausse "FOMO" pour un titre de ce gabarit et qui affiche un P/E de 33 en 2026 et 27 en 2027, ce qui en fait un des titres les plus chers de cette catégorie.

Schneider pourrait venir tester un petit support des 285 EUR (c'est le niveau atteint lors du mini-krach haussier de 11% du 30 juillet) puis la MM100 qui gravite vers 275 EUR.

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