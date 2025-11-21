 Aller au contenu principal
Schneider : franche cassure des 226,5E, objectif 213E ?
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 11:28

Schneider valide un signal baissier avec la cassure du récent plancher des 226,5E puis l'ouverture d'un 'gap' sous 228,4E.
Le titre semble filer tout droit vers le retracement du plancher des 213E testé le 23 juin et du 1er au 25 août.

Valeurs associées

SCHNEIDER ELECTRIC
223,7000 EUR Euronext Paris -2,06%
