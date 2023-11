Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric: vente de Telemecanique Sensors finalisée information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 09:13









(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce qu'à la suite de l'accord signé le 27 octobre 2022, il a désormais finalisé la cession précédemment annoncée de son activité de capteurs industriels, Telemecanique Sensors, à YAGEO.



La transaction en numéraire valorise Telemecanique Sensors à 723 millions d'euros en valeur d'entreprise. Elle a été finalisée le 31 octobre et jusqu'à cette date, Telemecanique Sensors était comptabilisé dans l'activité automatismes industriels.



Sur la base des transactions réalisées à ce jour, le groupe estime l'effet de périmètre 2023 2023 à désormais environ -900 millions d'euros (et non plus -850 millions) sur le chiffre d'affaires, et à toujours environ -30 points de base sur la marge d'EBITA ajusté.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris -0.34%