 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Schneider Electric va acquérir Cognite pour 3,1 mds de dollars
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 18:33

(Répétition du titre)

Schneider Electric SCHN.PA a annoncé mardi avoir signé un accord afin d'acquérir Cognite Holding, dans le cadre d'une transaction en numéraire, selon un communiqué du leader mondial de la gestion de l’énergie.

L'entreprise devra finaliser cette transaction, à hauteur de

3,1 milliards de dollars, dans les prochains trimestres avant d'intégrer pleinement Cognite, un fournisseur de logiciels industriels de données et d’IA, à AVEVA, société de logiciels industriels détenue par Schneider Electric.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)

Valeurs associées

SCHNEIDER ELECTRIC
285,4000 EUR Euronext Paris +2,62%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
115,5 +38,66%
CAC 40
8 403,99 +0,44%
2CRSI
30,68 -0,90%
Pétrole Brent
73,02 +0,65%
TELEPERFORMANCE
45,98 -11,54%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank