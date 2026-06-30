Schneider Electric va acquérir Cognite pour 3,1 mds de dollars

(Répétition du titre)

Schneider Electric SCHN.PA a annoncé mardi avoir signé un accord afin d'acquérir Cognite Holding, dans le cadre d'une transaction en numéraire, selon un communiqué du leader mondial de la gestion de l’énergie.

L'entreprise devra finaliser cette transaction, à hauteur de

3,1 milliards de dollars, dans les prochains trimestres avant d'intégrer pleinement Cognite, un fournisseur de logiciels industriels de données et d’IA, à AVEVA, société de logiciels industriels détenue par Schneider Electric.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)