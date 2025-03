Schneider Electric: un investissement historique aux USA information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 16:13









(CercleFinance.com) - Schneider Electric a annoncé mardi son intention d'investir plus de 700 millions de dollars aux Etats-Unis d'ici à 2027, avec la création d'au moins 1000 nouveaux emplois à la clé.



Dans un communiqué, le spécialiste français de la gestion de l'énergie et de l'automatisation justifie sa décision par l'explosion de la demande en énergie liée principalement au développement des centres de données et de l'IA.



Il s'agit de son investissement le plus conséquent consacré au marché américain depuis son arrivée dans le pays, il y a plus de 135 ans.



En y ajoutant les dépenses déjà consenties en 2023 et 2024, les investissements débloqués par Schneider aux Etats-Unis depuis le début de la décennie devraient ainsi dépasser le cap du milliard de dollars.



Dans le détail, le groupe français explique qu'il compte étendre son usine de Mt. Juliet, (Tennessee), ouvrir un nouveau laboratoire dédié à l'alimentation de l'IA à Andover (Massachusetts), agrandir son campus d'El Paso (Texas) et inaugurer un nouveau centre d'innovation à Houston, la capitale américaine de l'énergie.



Il prévoit par ailleurs de créer à Raleigh (Caroline du Nord) un centre d'excellence consacré à la robotique de hautes performances à partie de l'IA.



A terme, toutes ces initiatives - dévoilées à l'occasion du salon Distributech qui se tient en ce moment à Dallas - devraient permettre la création de plus de 1000 nouveaux emplois.



Avec 36% du chiffre d'affaires total du groupe, l'Amérique du Nord représente le marché le plus important de Schneider, qui emploie autour de 21.000 personnes dans sa vingtaine d'usines et centres de distribution présents dans la région.





