Schneider Electric s'attend à une hausse des résultats en 2021
Reuters•11/02/2021 à 07:24
11 février (Reuters) - SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA :
* EBITA AJUSTÉ ANNUEL EUR 3,93 MDS VERSUS EUR 4,24 MDS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE ANNUEL EUR 2,13 MDS VERSUS EUR 2,41 MDS IL Y A UN AN
* CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL EUR 25,16 MDS VERSUS EUR 27,16 MDS IL Y A UN AN
* TAUX DE MARGE D'EBITA AJUSTÉ ANNUEL STABLE À 15,6%
* CASH-FLOW LIBRE À LA FIN DE L'ANNÉE EUR 3,67 MDS VERSUS EUR 3,48 MDS IL Y A UN AN
* PERSPECTIVES 2021: CROISSANCE ORGANIQUE DU CA DE +5% À +8%, MARGE D'EBITA AJUSTÉE D'ENVIRON 16,1% À 16,5%
* PERSPECTIVES 2021: CROISSANCE ORGANIQUE DE L'EBITA AJUSTÉ ENTRE +9% ET +15%
* RÉITÈRE SON AMBITION DE CROISSANCE SUR L'ENSEMBLE DU CYCLE ET DE LA MARGE À MOYEN TERME
* LE PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS RESTE SUSPENDU À COURT TERME, EN RAISON DE L'INCERTITUDE ÉCONOMIQUE ET DE LA TRANSACTION D'OSISOFT
* DETTE NETTE EUR 3,56 MDS AU 31 DÉC. 2020 (EUR 3,79 MDS EN DÉC. 2019)
* PROPOSE UN DIVIDENDE DE EUR 2,60 PAR ACTION, EN HAUSSE DE 2,0% VERSUS 2019
* SE CONCENTRE MAINTENANT SUR L'INTÉGRATION ET LES SYNERGIES ; PROGRAMME DE CESSIONS EN COURS, SELON LE PLAN
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SCHN.PA
(Rédaction de Gdansk)
Valeurs associées
|Euronext Paris
|-0.08%
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer