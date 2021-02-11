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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Schneider Electric s'attend à une hausse des résultats en 2021
Reuters11/02/2021 à 07:24

11 février (Reuters) - SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA :

* EBITA AJUSTÉ ANNUEL EUR 3,93 MDS VERSUS EUR 4,24 MDS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE ANNUEL EUR 2,13 MDS VERSUS EUR 2,41 MDS IL Y A UN AN

* CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL EUR 25,16 MDS VERSUS EUR 27,16 MDS IL Y A UN AN

* TAUX DE MARGE D'EBITA AJUSTÉ ANNUEL STABLE À 15,6%

* CASH-FLOW LIBRE À LA FIN DE L'ANNÉE EUR 3,67 MDS VERSUS EUR 3,48 MDS IL Y A UN AN

* PERSPECTIVES 2021: CROISSANCE ORGANIQUE DU CA DE +5% À +8%, MARGE D'EBITA AJUSTÉE D'ENVIRON 16,1% À 16,5%

* PERSPECTIVES 2021: CROISSANCE ORGANIQUE DE L'EBITA AJUSTÉ ENTRE +9% ET +15%

* RÉITÈRE SON AMBITION DE CROISSANCE SUR L'ENSEMBLE DU CYCLE ET DE LA MARGE À MOYEN TERME

* LE PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS RESTE SUSPENDU À COURT TERME, EN RAISON DE L'INCERTITUDE ÉCONOMIQUE ET DE LA TRANSACTION D'OSISOFT

* DETTE NETTE EUR 3,56 MDS AU 31 DÉC. 2020 (EUR 3,79 MDS EN DÉC. 2019)

* PROPOSE UN DIVIDENDE DE EUR 2,60 PAR ACTION, EN HAUSSE DE 2,0% VERSUS 2019

* SE CONCENTRE MAINTENANT SUR L'INTÉGRATION ET LES SYNERGIES ; PROGRAMME DE CESSIONS EN COURS, SELON LE PLAN

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SCHN.PA

(Rédaction de Gdansk)

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