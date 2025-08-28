Schneider Electric réussit son émission obligataire de 3,5 milliards d’euros

Schneider Electric SE SCHN.PA :
* SUCCÈS DE L’ÉMISSION OBLIGATAIRE DE 3,5 MILLIARDS D’EUROS
Texte original FWN3UK1D8 Pour plus de détails, cliquez sur SCHN.PA
(Rédaction de Gdansk)
Schneider Electric SE SCHN.PA :
* SUCCÈS DE L’ÉMISSION OBLIGATAIRE DE 3,5 MILLIARDS D’EUROS
Texte original FWN3UK1D8 Pour plus de détails, cliquez sur SCHN.PA
(Rédaction de Gdansk)
|213,7000 EUR
|Euronext Paris
|+1,06%
Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz se retrouvent jeudi soir au fort de Brégançon, résidence d'été des présidents français, pour sceller la relance du couple franco-allemand, qui patinait depuis des années, avant un conseil des ministres conjoint ... Lire la suite
Les futurs docteurs juniors en médecine générale, sur lesquels le gouvernement compte pour lutter contre la désertification médicale, connaissent désormais leur rémunération, tranchée par le gouvernement. L'exécutif a publié jeudi au Journal officiel trois décrets ... Lire la suite
L'interprofession des oeufs (CNPO) a dénoncé jeudi l'importation par certains distributeurs de centaines de milliers d'oeufs d'Ukraine ne "respectant pas les normes de production européennes et pouvant contenir" des antibiotiques interdits, et réclamé des contrôles ... Lire la suite
Le maire de Lormont (Gironde), Jean Touzeau, souligne une "énorme mobilisation" après la mort de deux adolescentes percutées par un train dans un tunnel de la commune située près de Bordeaux. Face à ce drame, le maire rappelle que les familles des victimes bénéficient ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer