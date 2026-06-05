 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Schneider Electric réussit son émission d'OCEANEs 2034
information fournie par Zonebourse 05/06/2026 à 07:15

Schneider Electric annonce le succès de son émission d'obligations senior non garanties à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes (OCEANEs) à échéance 2034, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal de 850 MEUR.

Cette émission constitue un élément clé de la stratégie globale de financement du groupe industriel, lui permettant de refinancer les OCEANEs 2030 à des conditions plus attractives, notamment avec un prix de conversion plus élevé et un coupon plus faible.

Le produit net sera en effet affecté au financement du rachat des OCEANEs en circulation venant à échéance le 27 novembre 2030, émises le 27 novembre 2023. Schneider Electric doit encore annoncer les modalités définitives de ce rachat.

Le solde du produit net, le cas échéant, sera utilisé pour financer les besoins généraux de la société. Le règlement-livraison des OCEANEs 2034 est prévu le 11 juin. La prime de conversion/échange est de 35% par rapport au cours de référence de l'action.

Valeurs associées

SCHNEIDER ELECTRIC
281,850 EUR Euronext Paris -0,56%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,44 +0,08%
CAC 40
8 244,29 +1,15%
ABIVAX
83,95 +17,82%
Or
4 444,72 -0,69%
EUR/USD SPOT
1,16175 +0,05%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank