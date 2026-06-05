Schneider Electric réussit son émission d'OCEANEs 2034

Schneider Electric annonce le succès de son émission d'obligations senior non garanties à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes (OCEANEs) à échéance 2034, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal de 850 MEUR.

Cette émission constitue un élément clé de la stratégie globale de financement du groupe industriel, lui permettant de refinancer les OCEANEs 2030 à des conditions plus attractives, notamment avec un prix de conversion plus élevé et un coupon plus faible.

Le produit net sera en effet affecté au financement du rachat des OCEANEs en circulation venant à échéance le 27 novembre 2030, émises le 27 novembre 2023. Schneider Electric doit encore annoncer les modalités définitives de ce rachat.

Le solde du produit net, le cas échéant, sera utilisé pour financer les besoins généraux de la société. Le règlement-livraison des OCEANEs 2034 est prévu le 11 juin. La prime de conversion/échange est de 35% par rapport au cours de référence de l'action.