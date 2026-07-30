Schneider Electric relève ses objectifs après un premier semestre record

Porté par la forte demande des centres de données et ses efforts de rationalisation opérationnelle, Schneider Electric signe un semestre record. Le groupe revoit à la hausse ses objectifs pour 2026 et poursuit son développement dans l'intelligence artificielle.

Schneider Electric a publié des résultats semestriels records, marqués par une forte croissance de l'activité, une amélioration de la rentabilité et une génération de trésorerie en nette progression.

Le chiffre d'affaires atteint 21,2 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 14% en organique, au-dessus des prévisions. La croissance s'est accélérée au deuxième trimestre, avec un chiffre d'affaires de 11,5 milliards d'euros, en progression organique de 16,5%.

La dynamique est portée par l'ensemble des activités. La Gestion de l'énergie enregistre une croissance organique de 15,4%, tandis que les Automatismes industriels progressent de 7,7%. Toutes les régions contribuent à cette performance, avec une forte accélération en Amérique du Nord ( 19,1% en organique sur le semestre) et en Chine et Asie de l'Est ( 17,1%). Le marché des centres de données, dont la croissance a atteint trois chiffres au deuxième trimestre, demeure le principal moteur de l'activité.

Rentabilité en hausse

La rentabilité progresse au même rythme. L'EBITA ajusté atteint 4,1 milliards d'euros, en hausse organique de 22,1%, tandis que la marge gagne 120 points de base, à 19,3%, grâce à un fort levier opérationnel et à une amélioration de la productivité industrielle, qui a généré 535 millions d'euros d'économies.

Le résultat net part du groupe s'élève à 2,5 milliards d'euros, en progression de 30%. Le bénéfice net ajusté par action atteint 4,79 euros, en hausse organique de 28,5%. Le cash-flow libre est multiplié par plus de trois, à 1,6 milliard d'euros, soutenu par la croissance de l'activité et l'absence de l'amende juridique versée en France un an plus tôt.

Les objectifs sont relevés

Fort de ces résultats et d'un carnet de commandes record, le groupe dirigé par Olivier Blum relève ses objectifs pour 2026. Schneider Electric vise désormais une croissance organique de l'EBITA ajusté comprise entre 14% et 19% (10 à 15% précédemment), une progression organique du chiffre d'affaires de 10% à 13% (7 à 10% précédemment) et une marge d'EBITA ajusté comprise entre 19,4% et 19,7%.

Parallèlement, le groupe poursuit son développement dans l'intelligence artificielle avec les acquisitions annoncées de Cognite, pour 3,1 milliards de dollars, et d'AiDASH, pour 350 millions de dollars. Il confirme également le maintien de ses notations de crédit de catégorie A.