Schneider Electric rachète Motivair (refroidissement liquide) pour 850 M USD

( AFP / JOEL SAGET )

Le géant français des équipements électriques et automatismes industriels Schneider Electric a annoncé jeudi l'acquisition de Motivair Corporation, entreprise américaine spécialisée dans le refroidissement liquide, pour un montant de 850 millions de dollars.

Le groupe indique qu'il a signé un accord pour une prise de "participation majoritaire initiale de 75% au capital de Motivair pour une transaction en numéraire de 850 millions de dollars, qui inclut la valeur d’une majoration d’impôt", et également qu'il "compte acquérir les 25% de participation minoritaire restant en 2028".

Motivair est "une entreprise spécialiste du refroidissement liquide et des solutions avancées de gestion thermique pour les systèmes de calcul haute performance". Elle compte 150 employés et est basée à Buffalo dans l'Etat de New York, précise le communiqué.

"La transition vers le calcul haute performance engendre de nouvelles architectures de centres de données qui nécessitent des solutions de refroidissement plus efficaces, particulièrement le refroidissement liquide, alors que le refroidissement à air traditionnel seul ne peut pas atténuer la chaleur plus élevée générée en conséquence", explique Schneider Electric.

"Bien que le refroidissement liquide ne soit pas une nouvelle technologie, l’application spécifique aux centres de données et à l’environnement de l’intelligence artificielle représente un marché naissant qui devrait connaitre une forte croissance dans les années à venir", indique encore le groupe.

"Le portefeuille de refroidissement liquide unique de Motivair vient compléter notre proposition de valeur dans le refroidissement des centres de données, renforçant davantage notre position dominante dans la construction des centres de données de l’alimentation à la puce et de la puce au refroidisseur", a mis en avant Peter Herweck, directeur général de Schneider Electric, cité dans le communiqué.