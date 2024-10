Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider Electric: progression de 6% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 09:15









(CercleFinance.com) - Schneider Electric affiche un chiffre d'affaires en progression de 5,9% à 9,31 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2024, tiré par une croissance organique de 8%, un record pour cette période de l'année.



Toujours en organique, une croissance de 11,6% dans la gestion de l'énergie a compensé une baisse de 5,9% dans les automatismes industriels, impactés par la faiblesse du marché des industries manufacturières.



Schneider Electric pointe aussi une contribution de l'ensemble de ses quatre régions à la croissance du trimestre, dont des croissances organiques à deux chiffres en Amérique du Nord et dans la zone reste du monde.



Le groupe réaffirme son objectif pour 2024, à savoir une croissance organique de l'EBITA ajusté entre +9 et +13%, grâce à une croissance organique du chiffre d'affaires entre +6 et +8% et à une marge d'EBITA ajusté entre environ 18,1 et 18,3%.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 242,90 EUR Euronext Paris +0,85%