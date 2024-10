Schneider Electric prend une participation de 75% dans Motivair pour 850 millions d'euros

AOF - EN SAVOIR PLUS

La transaction est soumise aux conditions de clôture d'usage et devrait être finalisée dans les prochains trimestres. Une fois la transaction finalisée, Motivair serait comptabilisée au sein de l'activité Gestion de l'énergie de Schneider Electric.

Au cours des derniers trimestres, l'entreprise a suivi une trajectoire de forte croissance à deux chiffres qui devrait continuer tandis qu'elle pivote pour fournir des solutions intégrées de refroidissement liquide à plusieurs clients majeurs des centres de données et de l'intelligence artificielle.

"Le portefeuille de refroidissement liquide unique de Motivair vient completer notre proposition de valeur dans le refroidissement des centres de données, renforçant davantage notre position dominante dans la construction des centres de données de l'alimentation à la puce et de la puce au refroidisseur," a expliqué le directeur général, Peter Herweck.

Cette transaction inclut la valeur d'une majoration d'impôts et valorise Motivair "à un multiple moyen à un chiffre ("mid-single digit") sur la base du chiffre d'affaires projeté pour l'année 2025".

(AOF) - Schneider Electric a signé un accord pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans Motivair, une entreprise spécialiste du refroidissement liquide et des solutions de gestion thermique pour les systèmes de calcul haute performance. Le spécialiste de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes débourse 850 millions de dollars en numéraire pour 75% au capital de Motivair. Le groupe compte acquérir les 25% de participation minoritaire restant en 2028.

