Schneider Electric, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du mercredi 3 septembre 2025

(AOF) - Schneider Electric (+ 3,58% à 218,65 euros)

Schneider Electric progresse nettement. Hier, Deutsche Bank a relevé sa recommandation de Conserver à Acheter sur la valeur. "La direction prévoit une croissance solide et continue, avec une probable poursuite en 2026 des tendances positives observées en 2025. Il convient de noter que le pipeline pour le segment des centres de données reste solide, offrant une bonne visibilité pour l'année prochaine", souligne le broker.

Points clés

- Producteur d’équipements pour la transformation énergétique, numéro 1 mondial dans l’électrification et la digitalisation et numéro 3 mondial dans l’automatisation ;

- Chiffre d'affaires de 38 Mds€, apporté par la division gestion de l’énergie pour près de 82 % des ventes) et les automatismes industriels pour 18 % ;

- Equilibre des revenus entre l’Amérique du nord pour 36 %, l’Asie-Pacifique pour 27 %, devant l’Europe de l’ouest pour 24 % et le reste du monde pour 13 % ;

- Modèle d'affaires de réponse aux besoins de 4 marchés – construction, data centers, infrastructures et industries- par des offres de services numériques combinant énergie, automatismes, et sécurisation de l'éco-système par le cloud, et par une gestion complète des cycles de vie et la migration de la gestion de site par site vers une entreprise intégrée ;

- Capital éclaté (3,8 % pour les salariés, 2,53 % et 4,77 % des droits de vote pour la Caisse des dépôts), Peter Herweck présidant le conseil de 16 administrateurs, Olivier Blum assurant la direction générale depuis début novembre.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires fondée sur un écosystème d’accélération de la croissance via les partenariats :

- production sur 4 grands hubs -Europe, Etats-Unis, Chine et Inde,

- renforcement de la digitalisation, du design à la maintenance et progression des offres digitales à 60-65 % en 2027 vs 57 % en 2024,

- hubs de données EcoStruxures et Connect 1 rassemblant les jumeaux industriels & énergétiques des clients, dopé par l’acquisition d’AVEVA,

- hausse de la part des ventes récurrentes dans les revenus, avec objectif 2027, de 80 %,

-innovation appuyée sur la méthodologie Design Thinking & Lean Start Up, soutenue par des efforts de R&D à 6 % des revenus, riche d’un portefeuille de 19 000 brevets et décuplée par les partenariats stratégiques ayant créé + 20 000 plateformes ;

- Stratégie environnementale visant zéro émission nette de CO2 en 2030 :

- climat : 8/10 èmes du chiffre d’affaires provenant de revenus à impact positif pour l’environnement, accompagnement des clients pour éviter 800 Mt d’émissions de CO2 et de 1 000 fournisseurs pour réduire de ½ leurs émissions de CO2,

- ressources : 50 % de matières 1 ères durables et 100 % des emballages recyclés ;

- Multiplication des centres de stocks d’approvisionnements stratégiques pour compenser les pénuries de composants électroniques pour automatismes industriels ;

- Visibilité avec des prises de commandes légèrement supérieures au chiffre d’affaires annuel ;

- Situation financière saine avec une dette nette ramenée à 8,1 Mds€ face à 31,3 Mds€ de capitaux propres et un autofinancement libre de 4,3 Mds€.

Défis

- Pénuries de composants électroniques pour les automatismes industriels compensée par la multiplication des centres de stocks d’approvisionnements stratégiques ;

- Suivi du marché résidentiel, en net repli en Europe et aux Etats-Unis, du marché européen, de l’impact change négatif sur la rentabilité d’exploitation et de la résorption de l’amende de 207 M€ imposée par l’autorité française de la concurrence ;

- Intégration d’EcoAct et Planon (gestion de l’énergie) puis Motivair, spécialiste américain du refroidissement liquide ;

- Publication d’un chiffre d’affaires au 1 er trimestre légèrement inférieur aux attentes, mais objectif 2025 confirmé : ventes en hausse de 7-10 % et marge opérationnelle de 19,6 %-20,1 % ;

- Ambitions 2027 : hausse annuelle des revenus entre 7 et 10 %, soit un total de 50 Mds€ ;

- Dividende 2024 de 3,90 € en hausse pour la 15 ème année consécutive.