Schneider Electric: les nouveaux objectifs salués en Bourse

(CercleFinance.com) - Schneider Electric, qui tient aujourd'hui une journée investisseurs à Londres, a dévoilé des objectifs à moyen terme supérieurs aux prévisions actuellement établies par le consensus.



Le numéro un mondial des équipements électriques basse et moyenne tension a déclaré viser une croissance organique annuelle moyenne de son chiffre d'affaires comprise entre 7% et 10% sur la période allant de 2023-2027.



A titre de comparaison, les analystes n'envisageaient qu'une croissance organique annuelle moyenne de 4,9% sur cette période.



Toujours à l'occasion de cette journée investisseurs, organisée au stade Tottenham Hotspur qui est équipé de ses technologies, le groupe a indiqué viser une amélioration organique de sa marge d'Ebita ajusté de l'ordre de 50 points de base à horizon 2027.



D'après les analystes de RBC, cet objectif implique une marge de 20% en 2027, contre un consensus de 19%.



'Les nouveaux objectifs dévoilés aujourd'hui laissent entrevoir des progrès significatifs dans une optique de moyen terme', réagissent les équipes de RBC dans une note.



Vers 9h30, l'action Schneider gagnait près de 6%, enregistrant ainsi la plus forte hausse des indices CAC 40 et SBF 120, tous deux inchangés au même moment.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +5.55%