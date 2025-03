Schneider Electric: le titre monte, Goldman passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 11:13









(CercleFinance.com) - L'action Schneider Electric signe jeudi l'une des plus fortes hausses du CAC 40, dopée par un relèvement de recommandation de Goldman Sachs, passé directement à 'achat' contre 'vendre' auparavant.



A 10h40, le titre du spécialiste français des équipements électriques de basse et moyenne tension progresse de 1,3%, signant la deuxième meilleure performance du CAC derrière ArcelorMittal (+2,4%).



Le titre poursuit ainsi son récent redressement après avoir perdu plus de 19% au cours des deux dernières semaines, ce qui l'avait conduit à toucher un plus bas depuis septembre dernier la semaine passée.



Dans une étude diffusée dans la matinée, Goldman juge que la valorisation du titre n'est plus aussi élevée qu'elle a pu l'être par le passé et qu'un rebond vers de rations conformes à ceux de ses principaux comparables pourrait se matérialiser.



De son point de vue, la réaction défavorable du cours de Bourse aux inquiétudes ayant entouré les dépenses d'investissements dans les centres de données est exagérée.



'Nous nous attendons à ce que la croissance organique des ventes de Schneider dépasse sensiblement celles d'autres acteurs du secteur au cours des deux années à venir', souligne le bureau d'études.



Goldman Sachs, qui rehausse son objectif de cours à 12 mois de 214 à 280 euros, indique que la publication des résultats de 1er trimestre, prévue le 28 avril, pourrait constituer le prochain catalyseur pour le titre.



Les analystes rappellent qu'ils avaient dégradé leur conseil sur Schneider à 'vendre' en 2019, sur fond d'inquiétudes concernant le secteur chinois de la construction et d'une prime significative par rapport au secteur.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 228,7500 EUR Euronext Paris +0,42%