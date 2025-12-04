Schneider Electric : JP Morgan relève sa recommandation à Surpondérer

(AOF) - JP Morgan relève son conseil sur Schneider Electric à Surpondérer contre Neutre précédemment avec un objectif de cours revu également à la hausse à 285 euros contre 220 euros. "Notre révision à la hausse n'est pas centrée sur la journée investisseurs du 11 décembre, où nous voyons encore une marge de légère déception, ni sur le fait que l' action a sous-performé de 25 % depuis le début de l'année (à juste titre) mais sur le fait que notre appréciation critique récente semble désormais intégrée dans la valorisation prospective", explique la banque américaine.

Points clés

- Producteur d’équipements pour la transformation énergétique, numéro 1 mondial dans l’électrification et la digitalisation et numéro 3 mondial dans l’automatisation ;

- Chiffre d'affaires de 38 Mds€, apporté par la division gestion de l’énergie pour près de 82 % des ventes) et les automatismes industriels pour 18 % ;

- Equilibre des revenus entre l’Amérique du nord pour 36 %, l’Asie-Pacifique pour 27 %, devant l’Europe de l’ouest pour 24 % et le reste du monde pour 13 % ;

- Modèle d'affaires de réponse aux besoins de 4 marchés – construction, data centers, infrastructures et industries- par des offres de services numériques combinant énergie, automatismes, et sécurisation de l'éco-système par le cloud, et par une gestion complète des cycles de vie et la migration de la gestion de site par site vers une entreprise intégrée ;

- Capital éclaté (3,8 % pour les salariés, 2,53 % et 4,77 % des droits de vote pour la Caisse des dépôts), Jean-Pascal Tricoire présidant le conseil de 16 administrateurs, Olivier Blum assurant la direction générale depuis début novembre.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires fondée sur un écosystème d’accélération de la croissance via les partenariats :

- production sur 4 grands hubs -Europe, Etats-Unis, Chine et Inde,

- renforcement de la digitalisation, du design à la maintenance et progression des offres digitales à 60-65 % en 2027 vs 57 % en 2024,

- hubs de données EcoStruxures et Connect 1 rassemblant les jumeaux industriels & énergétiques des clients, dopé par l’acquisition d’AVEVA,

- hausse de la part des ventes récurrentes dans les revenus, avec objectif 2027, de 80 %,

-innovation appuyée sur la méthodologie Design Thinking & Lean Start Up, soutenue par des efforts de R&D à 6 % des revenus, riche d’un portefeuille de 19 000 brevets et décuplée par les partenariats stratégiques ayant créé + 20 000 plateformes ;

- Stratégie environnementale visant zéro émission nette de CO2 en 2030 :

- climat : 8/10 èmes du chiffre d’affaires provenant de revenus à impact positif pour l’environnement, accompagnement des clients pour éviter 800 Mt d’émissions de CO2 et de 1 000 fournisseurs pour réduire de ½ leurs émissions de CO2,

- ressources : 50 % de matières 1 ères durables et 100 % des emballages recyclés ;

- Multiplication des centres de stocks d’approvisionnements stratégiques pour compenser les pénuries de composants électroniques pour automatismes industriels ;

- Visibilité avec des prises de commandes légèrement supérieures au chiffre d’affaires annuel ;

- Situation financière saine avec une dette nette ramenée à 8,1 Mds€ face à 31,3 Mds€ de capitaux propres et un autofinancement libre de 4,3 Mds€.

Défis

- Pénuries de composants électroniques pour les automatismes industriels compensée par la multiplication des centres de stocks d’approvisionnements stratégiques ;

- Suivi du marché résidentiel, en net repli en Europe et aux Etats-Unis, du marché européen, de l’impact change négatif sur la rentabilité d’exploitation et de la résorption de l’amende de 207 M€ imposée par l’autorité française de la concurrence ;

- Intégration d’EcoAct et Planon (gestion de l’énergie) puis Motivair, spécialiste américain du refroidissement liquide ;

- Publication d’un chiffre d’affaires au 1 er trimestre légèrement inférieur aux attentes, mais objectif 2025 confirmé : ventes en hausse de 7-10 % et marge opérationnelle de 19,6 %-20,1 % ;

- Ambitions 2027 : hausse annuelle des revenus entre 7 et 10 %, soit un total de 50 Mds€ ;

- Dividende 2024 de 3,90 € en hausse pour la 15 ème année consécutive.