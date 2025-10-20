 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 233,00
+0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Schneider Electric innove dans les systèmes 800 VCC pour soutenir les processeurs graphiques de NVIDIA
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 17:15

Schneider Electric SE SCHN.PA :

* INNOVE DANS LES SYSTÈMES D’ALIMENTATION 800 VCC AFIN DE SOUTENIR LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE PROCESSEURS GRAPHIQUES DE NVIDIA

Texte original https://tinyurl.com/296mju7m Pour plus de détails, cliquez sur SCHN.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

NVIDIA
183,4750 USD NASDAQ +0,14%
SCHNEIDER ELECTRIC
248,2500 EUR Euronext Paris +0,87%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

