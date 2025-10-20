information fournie par Reuters • 20/10/2025 à 17:15

Schneider Electric innove dans les systèmes 800 VCC pour soutenir les processeurs graphiques de NVIDIA

Schneider Electric SE SCHN.PA :

* INNOVE DANS LES SYSTÈMES D’ALIMENTATION 800 VCC AFIN DE SOUTENIR LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE PROCESSEURS GRAPHIQUES DE NVIDIA

Texte original https://tinyurl.com/296mju7m Pour plus de détails, cliquez sur SCHN.PA

(Rédaction de Gdansk)