Schneider Electric innove dans les systèmes 800 VCC pour soutenir les processeurs graphiques de NVIDIA

TKMS, la branche navale du conglomérat allemand Thyssenkrupp, a fait une entrée fracassante lundi à la Bourse de Francfort, marquant l'indépendance du spécialiste des sous-marins dans une Europe se réarmant face à la menace russe. L'action TKMS a terminé la séance ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•20.10.2025•18:02•
L'offre d'acquisition de la Bourse d'Athènes par l'opérateur boursier Euronext est un "vote de confiance en l'économie grecque", a assuré lundi lors d'une visite à Athènes le PDG d'Euronext, Stéphane Boujnah. Après une sévère crise économique(2010-2018), la Grèce ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•20.10.2025•17:59•
Le groupe franco-allemand de défense KNDS, fournisseur clé de blindés et d'artillerie à l'Ukraine, a annoncé lundi la nomination de Tom Enders, ancien patron d'Airbus, à la présidence de son conseil d'administration. M. Enders occupera une fonction non exécutive, ...
Lire la suite
Les députés de la commission des Finances de l'Assemblée nationale ont commencé lundi l'examen du budget de l’État, à un rythme soutenu, alors que les délais sont particulièrement contraints cette année, et que pèse l'épée de Damoclès d'une adoption par ordonnances ...
Lire la suite
