Schneider Electric en tête du CAC, Morgan Stanley optimiste sur les marges
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 10:30
Dans une note de recherche, la banque américaine reconnaît que la progression des marges du spécialiste des équipements électriques s'est avérée plus lente que celle de ses concurrents cette année, mais juge que cette tendance pourrait s'inverser à partir de 2026-2027, grâce à plusieurs leviers qui seront présentés lors de la journée d'investisseurs du 11 décembre prochain.
Parmi ses catalyseurs, Morgan explique envisager des gains de productivité, une reprise des métiers les plus rentables, notamment dans le domaine du bâtiment, ainsi que la fin de la transition vers le modèle de souscription abonnement (SaaS), prévue pour 2027, qui devrait moins peser sur les marges.
La firme new-yorkaise dit ainsi anticiper une croissance du bénéfice par action (BPA) de 17 % en 2027, soit la plus forte du secteur, tirée par une croissance organique de 8% et une amélioration de la marge d'un point de pourcentage, voire une éventuelle reprise de ses rachats d'actions à horizon 2027.
A plus long terme, Schneider dispose d'une offre de très haut niveau sur le segment des matériels pour centres de données, avec une offre complète, y compris dans le refroidissement liquide, une technologie clé pour les centres de données, sans compte sa collaboration avec Nvidia qui constitue un autre avantage stratégique pour l'avenir, conclut l'établissement.
Les analystes de la banque américaine passent en conséquence à 'surpondérer' contre 'pondération en ligne' sur le titre, avec un objectif de cours relevé à 280 euros contre 240 euros précédemment.
L'action Schneider gagnait 2,2% vers 10h20, en tête du CAC 40, alors en baisse de 0,1%, ce qui porte à 7% ses gains depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|258,2500 EUR
|Euronext Paris
|+1,81%
A lire aussi
-
Les députés s'emparent d'un budget de la Sécu explosif, sur les retraites et les économies renforcées
Le projet de budget de la sécurité sociale a débuté son chemin à l'Assemblée lundi, en commission des Affaires sociales, pour des débats qui s'annoncent explosifs, entre la suspension de la réforme des retraites, et des économies exceptionnellement fortes. Les ... Lire la suite
-
La valeur du jour à Paris - Exosens : croissance trimestrielle portée par le dynamisme du marché de la défense
(AOF) - Exosens (+0,74%, à 47,85 euros) progresse à la faveur d'une performance solide au troisième trimestre 2025, portée par la dynamique favorable des marchés finaux de la défense. Dans une note publiée ce matin, Stifel fait savoir que le chiffre d'affaires ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer