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Schneider Electric en baisse après un placement d'actions de 6 milliards d'euros
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 09:20

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Le cours de l'action Schneider Electric

SCHN.PA recule de 4 % après que le fabricant français d'équipements électriques a levé 6,0 milliards d'euros (6,74 milliards de dollars) dans le cadre d'une procédure de “bookbuilding” accélérée (ABB), c'est-à-dire une vente rapide d'actions auprès d'investisseurs institutionnels

** Schneider a placé 25 millions de nouvelles actions en une nuit, sans droit de souscription préférentiel pour les actionnaires existants

** Le placement a été fixé à 240 € par action, soit une décote de 4,99 % par rapport au dernier cours de clôture de 252,6 €

** Le produit net servira à financer en partie le projet d’acquisition de PTC Inc PTC.O , l’éditeur de logiciels américain

** Selon Berenberg, PTC vient compléter l’offre logicielle de Schneider, notamment en matière de capacités de conception et d’ingénierie, mais la banque estime qu’il n’est pas clair d’où proviendront les 800 millions d’euros de synergies de chiffre d’affaires envisagées

** Selon Berenberg, les commentaires des investisseurs ont porté principalement sur ces synergies, sur les craintes persistantes que l’IA ne vienne perturber le secteur des logiciels, ainsi que sur le risque lié à la mise en œuvre simultanée de plusieurs opérations, notamment celles concernant PTC, Shelly Group SLYG.BB et Cognite

(1 dollar = 0,8907 euro)

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