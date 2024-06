Schneider Electric : émission pour 750 millions d’euros d'OCEANEs

(AOF) - Schneider Electric a lancé une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANEs) à échéance 2031 pour un montant nominal de 750 millions d’euros. Le produit net de l’émission sera affecté au financement du rachat de ses OCEANEs en circulation à échéance 2026 par l’intermédiaire d’une procédure de construction d’un livre d’ordres inversé. Le solde du produit net, le cas échéant, sera utilisé pour financer les besoins généraux de la société.

" Etant donné que le prix de son action est significativement plus élevé que le prix actuel de conversion, et que 230 millions d'euros des OCEANEs 2026 ont déjà été convertis par les investisseurs ", la société a décidé de prévenir tout autre risque de dilution potentiel.

