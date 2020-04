Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric dit pouvoir se passer de l'aide de l'Etat français Reuters • 08/04/2020 à 09:20









8 avril (Reuters) - Schneider Electric SCHN.PA : * SCHNEIDER ELECTRIC ANNONCE QU'IL NE PROCÉDERA À AUCUN RACHAT D'ACTIONS TANT QUE SES OBJECTIFS 2020 SERONT SUSPENDUS * SCHNEIDER ELECTRIC N'A PAS L'INTENTION DE RECOURIR AUX DISPOSITIFS EXCEPTIONNELS DE SOUTIEN EN TRÉSORERIE PROPOSÉS PAR L'ETAT FRANÇAIS Pour plus de détails, cliquez sur SCHN.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SCHNEIDER EL Euronext Paris -0.54%