information fournie par Reuters • 18/12/2025 à 18:39

Schneider Electric dit avoir finalisé l'acquisition des 35% restants du capital de sa JV existante en Inde

Schneider Electric SE SCHN.PA :

(Rédaction de Gdansk)