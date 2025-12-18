 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Schneider Electric dit avoir finalisé l'acquisition des 35% restants du capital de sa JV existante en Inde
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 18:39

Schneider Electric SE SCHN.PA :

* SCHNEIDER ELECTRIC FINALISE L'OPÉRATION D'ACQUISITION DES 35% RESTANTS DU CAPITAL DE SA JV EXISTANTE EN INDE

Texte original [https://tinyurl.com/3n2k5jdz] Pour plus de détails, cliquez sur SCHN.PA

(Rédaction de Gdansk)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

SCHNEIDER ELECTRIC
234,1500 EUR Euronext Paris +1,36%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank