Schneider Electric confirme ses objectifs après un chiffre d'affaires record au 3T

( AFP / JOEL SAGET )

Le géant français des équipements électriques et automatismes industriels Schneider Electric a confirmé mercredi ses objectifs pour 2024 après une activité record au troisième trimestre, portée par les produits et services liés à la transition énergétique et numérique.

Le chiffre d'affaires a progressé de 5,9% au cours de la période, à 9,3 milliards d'euros, a-t-il annoncé.

Le groupe, qui avait relevé ses objectifs annuels au deuxième trimestre, table toujours sur une croissance à périmètre constant de son résultat brut d'exploitation (EBITA ajusté) 2024 comprise entre 9% et 13%.

"Les ventes au troisième trimestre atteignent des niveaux records et sont portées par (la division des) Systèmes, illustrant particulièrement le dynamisme des mégatendances telles que la digitalisation, l'intelligence artificielle et la transition énergétique", a déclaré Peter Herweck, le directeur général de Schneider Electric, cité dans le communiqué de résultats.

"La solidité de notre carnet de commandes de Systèmes nous offre une excellente visibilité sur les trimestres à venir, alors que nous commençons à observer une reprise de la demande de (la division des) Produits qui devrait continuer au quatrième trimestre", a-t-il ajouté.

Schneider Electric fabrique, entre autres, des équipements électriques qui permettent de faire des économies d'énergie mais aussi des logiciels pour optimiser la consommation électrique des bâtiments.

L'activité gestion de l'énergie progresse de 11,6% en organique à 7,65 milliards d'euros au troisième trimestre, tandis que celle des automatismes industriels continue d'être affectée par la faiblesse du marché des industries manufacturières, principalement en Europe de l'Ouest, avec une contraction de 5,9% en organique.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'affiche en hausse de 4% à 27,48 milliards d'euros (+6,8% à périmètre constant).

Par régions, l'Amérique du Nord (38% du chiffre d'affaires) progresse de +15,1 % en organique au troisième trimestre, tandis que l'Europe de l'Ouest (22% du chiffre d'affaires) est stable à +0,3 %.

L'Asie-Pacifique (27% du chiffre d'affaires) est en croissance de 2,0% et la région "reste du monde" (Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud), qui représente 13% du chiffre d'affaires, fait un bond de +16,8% au troisième trimestre.

Dans ses autres prévisions pour 2024, le groupe vise une croissance de son chiffre d'affaires à périmètre constant comprise entre 6% et 8% (inchangée) et une progression de la marge d'EBITA ajusté comprise entre +60 et +80 points de base (contre +40 et +60 points précédemment). La marge d'EBITA ajusté devrait se situer entre environ 18,1% et 18,3% du chiffre d'affaires.