Schneider Electric conclut des contrats de 2,3 milliards de dollars pour des centres de données aux États-Unis afin d'alimenter l'essor de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Schneider signe deux accords avec des opérateurs de centres de données américains

Les nouveaux accords devraient générer près de 2,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires

L'entreprise affirme que sa solution permet d'augmenter la capacité d'IA sans accroître la demande d'électricité

Schneider Electric SCHN.PA a déclaré mercredi avoir signé de nouveaux contrats d'une valeur de près de 2,3 milliards de dollars avec deux opérateurs de centres de données américains, alors que l'adoption croissante de l'intelligence artificielle stimule la demande d'infrastructures.

Lors d'un événement industriel à Las Vegas, le groupe industriel français a annoncé un partenariat de 1,9 milliard de dollars avec l'entreprise technologique privée Switch, couvrant les modules d'alimentation et les systèmes de refroidissement.

Le second accord, d'une valeur de 373 millions de dollars et portant sur des alimentations sans interruption et des appareillages de commutation, a été signé avec la société texane Digital Realty DLR.N .

Les deux contrats prévoient des livraisons échelonnées entre 2025 et 2026, a déclaré un porte-parole de Schneider.

Schneider, la plus grande entreprise française d'énergie en termes de valeur de marché, s'est imposée comme un fournisseur clé de centres de données, fabriquant des baies de serveurs, des équipements de refroidissement et d'alimentation qui constituent l'épine dorsale de l'infrastructure de l'IA.

Elle travaille également avec le fabricant de puces Nvidia NVDA.O pour concevoir des systèmes de refroidissement pour ses puces d'IA les plus puissantes.

Les fournisseurs de services en nuage à grande échelle, également connus sous le nom d'hyperscalers, font la course pour mettre en place une infrastructure d'IA. Amazon, Meta, Google et Microsoft devraient dépenser plus de 360 milliards de dollars en 2025, selon les documents déposés par les entreprises.

L'IA ACCROÎT LA PRESSION SUR LE RÉSEAU ÉNERGÉTIQUE AMÉRICAIN

L'accord avec Switch est le plus important accord de services de refroidissement de Schneider pour les centres de données en Amérique du Nord à ce jour. Schneider a déclaré que la solution qu'il fournit devrait permettre d'augmenter la capacité de l'IA sans accroître proportionnellement la demande d'énergie.

"L'infrastructure actuelle des centres de données n'a pas été conçue pour répondre aux exigences de l'intelligence artificielle", a déclaré Vandana Singh, vice-présidente senior de la division Amérique du Nord de Schneider chargée de la sécurité énergétique.

Les services publics américains luttent pour suivre le rythme des centres de données d'IA de Big Tech, gourmands en énergie.

Les analystes de Morgan Stanley ont estimé que la demande mondiale d'énergie des centres de données triplera presque au cours des trois prochaines années, ce qui intensifiera la pression sur les réseaux électriques américains déjà très sollicités.

Le secteur des centres de données représente près d'un quart du chiffre d'affaires total de Schneider. Les analystes financiers s'attendent à ce que l'entreprise dévoile des objectifs liés au développement de l'IA lors de sa journée des marchés financiers à Londres le 11 décembre.