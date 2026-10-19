Schneider Electric compte lever 6 milliards d'euros pour financer l'acquisition de PTC

Le spécialiste de la transformation numérique, de la gestion de l'énergie et de l'automatisation annonce le lancement d'une augmentation de capital d'environ 6 milliards d'euros afin de financer une partie de son projet d'acquisition de l'américain PTC Inc., spécialiste des logiciels de conception, d'ingénierie et de gestion des données industrielles, annoncé le 5 octobre dernier.

L'opération sera réalisée par placement privé accéléré auprès d'investisseurs qualifiés, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants. Le prix des nouvelles actions sera fixé à l'issue de la constitution du livre d'ordres, dont le processus débute immédiatement.

Les fonds levés viendront compléter un financement reposant également sur de nouvelles émissions de dette et d'éventuels tirages sur des crédits relais. La finalisation de l'acquisition est attendue d'ici au troisième trimestre 2027, sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires.

Cette levée de fonds permettra au groupe de renforcer le financement de cette opération stratégique, tout en entraînant une dilution de la participation des actionnaires actuels.