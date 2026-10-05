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Schneider Electric chute en Bourse après l'annonce du rachat du spécialiste des logiciels industriels PTC
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 09:33

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(Actualisé avec la chute du titre à la Bourse de Paris)

Schneider Electric SCHN.PA chutait de plus de 7,5% lundi dans les premiers échanges à la Bourse de Paris, après avoir annoncé plus tôt dans journée l'acquisition de 100% du capital du spécialiste des logiciels industriels américian PTC, au prix de 205 dollars (183 euros) par action.

À 07h18 GMT, l'action Schneider était en baisse de 7,4% à 280,75 euros, accusant le recul le plus marqué de l'indice Stoxx 600 .STOXX .

Le fabricant français d'équipements électriques précise dans un communiqué que le but de ce rachat est de créer "une plateforme de logiciels industriels et d'intelligence artificielle de premier plan".

Cette nouvelle acquisition de Schneider vient quelques mois après la conclusion, en juin, d'un accord pour racheter Cognite Holding, un fournisseur privé de logiciels d’intelligence artificielle et de données industrielles.

Cette opération constitue la plus importante acquisition de l'histoire de Schneider, troisième capitalisation boursière française selon les données de LSEG.

La finalisation de la transaction, évoquée par une source peu avant son annonce, est prévue d'ici au troisième trimestre 2027. Elle valorise les capitaux propres de PTC à environ 22,6 milliards de dollars (et une valeur d'entreprise de 23,7 milliards de dollars).

Schneider vise de réaliser 250 millions d'euros de synergies de coûts annuelles, reposant sur un plan d'exécution identifié et devant être atteintes d'ici trois ans, ainsi qu'environ 800 millions d'euros de synergies de revenus.

"Les opérations de fusion-acquisition de grande envergure sont généralement mal accueillies, dans un premier temps, par les investisseurs européens, même si celles de Schneider Electric se sont le plus souvent révélées judicieuses sur le plan stratégique, malgré des valorisations discutables", ont écrit les analystes de J.P. Morgan dans une note aux investisseurs.

Schneider a déclaré que cette acquisition donnerait naissance à un acteur d'envergure dans les logiciels industriels et l'intelligence artificielle, reposant sur des systèmes ouverts et interopérables.

Autrefois principalement connu pour ses composants industriels, comme les fusibles et les disjoncteurs, Schneider fournit désormais les infrastructures essentielles des centres de données, des systèmes de refroidissement aux baies de serveurs, en passant par les équipements critiques de distribution électrique.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)

Fusions / Acquisitions

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