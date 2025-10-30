Schneider Electric-CA meilleur que prévu au T3 mais la perspective de marge annuelle déçoit

Le logo de Schneider Electric

Schneider Electric a fait état jeudi d'une hausse organique de 9% sur un an de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, légèrement supérieur aux attentes, mais son objectif annuel de marge, attendu dans le bas de la fourchette de prévision, a déçu.

Le titre Schneider Electric cédait 2,93% à 09h29 GMT.

Le fabricant français d'équipements électriques a affiché un chiffre d'affaires trimestriel de 9,72 milliards d’euros, contre +8,4% attendu par les analystes dans un consensus fourni par le groupe, porté la forte demande dans les centres de données, les infrastructures et les services.

Toutes les régions ont contribué à la performance, avec une croissance particulièrement forte en Amérique du Nord, de 14,5%.

La croissance organique du chiffre d’affaires et celle de la marge sont cependant attendues dans la moitié inférieure des plages de prévisions, a savoir entre 7% et 10% pour le chiffre d’affaires et entre +50 et +80 points de base pour la marge d’Ebita ajusté.

Schneider Electric a également réaffirmé ses objectifs financiers pour 2025, dans "un contexte géopolitique incertain". Le groupe vise une croissance organique de l’Ebita ajusté 2025 comprise entre 10% et 15% conformément à ce qui avait été annoncé en février.

"Bien que nous ne voyions pas de problèmes ou de signaux d’alerte à proprement parler, les investisseurs se demandent légitimement pourquoi le rythme d’exécution n’a pas pu être plus rapide", on déclaré les analystes de JP Morgan dans une note.

Schneider Electric a atténué l’impact des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump en renforçant sa chaîne d’approvisionnement et en prévoyant d’investir plus de 700 millions de dollars dans son expansion aux États-Unis d’ici 2027, tout en augmentant ses prix dans le processus.

Depuis l'acquisition en février de la société américaine de refroidissement de centres de données Motivair, Schneider a tiré parti de l’expansion rapide des centres de données, où les services d’IA et de cloud nécessitent d’énormes quantités d’électricité et de systèmes de refroidissement.

Hilary Maxson, la directrice financière du groupe, a précisé lors d’une conférence de presse téléphonique que le secteur des centres de données connaissait une forte croissance et que cette activité devrait représenter plus de 24% du chiffre d’affaires du groupe au cours de l’année à venir.

Bien que des retards persistent en Europe, l’exécution des projets de centres de données s’améliore, notamment en France, a-t-elle ajouté.

(Redigé par Elena Smirnova, Gianluca Lo Nostro et Jérôme Terroy, édité par Augustin Turpin et Kate Entringer)