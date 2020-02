Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric annonce une offre de 1,4 milliard d'euros sur Rib Software Reuters • 13/02/2020 à 08:11









SCHNEIDER ELECTRIC ANNONCE UNE OFFRE DE 1,4 MILLIARD D'EUROS SUR RIB SOFTWARE PARIS (Reuters) - Le fabricant français de matériel électrique Schneider Electric a annoncé lundi une offre de 1,4 milliard d'euros pour acquérir une part majoritaire du fournisseur allemand de logiciels de construction Rib Software. Cette offre publique d'achat représente 29 euros par action, soit une prime de 41 % par rapport au dernier cours de clôture de Rib Software, ajoute le groupe français dans un communiqué, précisant que son offre a reçu le soutien du conseil d'administration du groupe allemand. Cette transaction "renforce les capacités de Schneider Electric dans le domaine de la numérisation du cycle de vie des bâtiments", se félicite Schneider. "Une opportunité de croissance significative, qui permet aux clients d'améliorer l'efficacité et la durabilité de leurs Capex et Opex". (Nicolas Delame et Marine Pennetier, édité par Myriam Rivet)

