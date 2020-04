Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric annonce le succès de son offre sur RIB Software Reuters • 28/04/2020 à 09:12









SCHNEIDER ELECTRIC ANNONCE LE SUCCÈS DE SON OFFRE SUR RIB SOFTWARE PARIS (Reuters) - Le fabricant français de matériel électrique Schneider Electric a annoncé mardi le succès de son offre publique d'achat volontaire portant sur la totalité des actions en circulation de RIB Software. Schneider Electric avait dévoilé mi-février son offre de 1,4 milliard d'euros pour acquérir une part majoritaire du fournisseur allemand de logiciels de construction. Le groupe français précise mardi que 76,63% de la totalité du capital social et des droits de vote de RIB ont été apportés à l'offre au terme de la période initiale d'acceptation ou acquis en dehors de l'offre. "Une période supplémentaire d'acceptation de deux semaines commence aujourd'hui et prendra fin à minuit le 11 mai 2020" durant laquelle les actionnaires de RIB n'ayant pas apporté leurs actions pourront accepter l'offre, ajoute Schneider dans son communiqué. (Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

