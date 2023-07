Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider: contrat d'achat d'électricité en Espagne information fournie par Cercle Finance • 10/07/2023 à 18:26









(CercleFinance.com) - Alstom et Schneider Electric ont annoncé un nouveau contrat d'achat d'électricité significatif axé sur le développement solaire en Espagne.



Le projet de ferme solaire de 160 GWh par an couvrira environ l'équivalent de 80 % de la consommation d'électricité d'Alstom en Europe.



Le parc solaire devrait être opérationnel à partir de 2025 et le contrat durera 10 ans.



' Le SBTi a validé les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise soumis par Alstom et a confirmé que l'ambition des objectifs des scopes 1 et 2 d'Alstom est conforme à une trajectoire de 1,5°C ' souligne le groupe.





