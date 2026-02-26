 Aller au contenu principal
Schneider affiche un résultat net de 4,2 milliards d'euros en 2025
26/02/2026

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2025 s'élève à 11?095 millions d'euros, en croissance organique de 10,7 % et en croissance publiée de 4,0 %.

Les Produits (47 % du C.A. du Groupe en 2025) sont en croissance organique de 4 % au quatrième trimestre. Les Systèmes (34 % du C.A. du Groupe en 2025) sont en croissance organique de 19 %. Les Logiciels & Services (19 % du C.A. du Groupe en 2025) sont en croissance organique de 10 %.

Le Groupe clôture l'année avec un carnet de commandes de 25?362?millions d'euros (contre 21?420?millions d'euros en 2024), en croissance de 18?%. Le carnet de commandes progresse au sein des deux activités, avec l'activité Gestion de l'énergie à 21 340 millions d'euros, en hausse de 21 % et l'activité Automatisme industrielle à 4 022 millions d'euros, en hausse de 8 %.

Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires est en croissance publié de 5,2% à 40 152 millions d'euros ( 8,9% en organique).

L'EBITA ajusté atteint 7 520 millions d'euros, soit une croissance organique de 12,3 %, tandis que la marge d'EBITA ajusté progresse de 50 points de base en organique pour s'établir à 18,7 %.

Le Groupe réalise un cash-flow libre de 4 635 millions d'euros en 2025. Le résultat net ressort à 4,2 milliards d'euros, en baisse de -2 %.

Le Groupe vise comme objectif financier 2026 une croissance organique de l'EBITA ajusté comprise entre 10 % et 15 % basée sur une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 7 % et 10 % et une hausse organique de la marge d'EBITA ajusté comprise entre 50 points de base et 80 points de base.

Les objectifs financiers 2026-2030 portent sur une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 7 % et 10 %, TCAC (CAGR), sur la période 2025-2030, une hausse organique de la marge d'EBITA ajusté de 250 points de base, cumulés, sur la période 2026-2030 et un taux de conversion de cash-flow libre aux alentours de 100 %, sur la période 2026-2030.

