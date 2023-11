Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : +8% au-delà de 161E, au plus haut le 31 juillet information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 10:27









(CercleFinance.com) - La remontée de Schneider est spectaculaire depuis le test des 135E à l'ouverture le 26 octobre : le rallye s'accélère avec un spectaculaire +8% qui propulse le titre au-delà de 161E.

Voici Schneider au plus haut le 31 juillet dernier... et à 3,5% du record annuel des 166,4E des 14 et 30 juin dernier.





