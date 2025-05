Schneider : +5% à 214,5E, objectif 'gap' des227,1 du 26/3 information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 10:29









(CercleFinance.com) - Schneider +5% à 214,5E tente de combler le 'gap' ouvert sous 215,45E.

Le titre a retrouvé du soutien vers 200E, un peu avant 197E, fragile palier de soutien des 10 et 11 avril.

Schneider pourrait ensuite s'en aller combler le 'gap' des 227,1E du 23 mars.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 212,6000 EUR Euronext Paris +4,11%