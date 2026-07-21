Schindler voit dans la fusion entre Kone et TKE des opportunités en termes de clientèle et de recrutement

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* Voyant là une opportunité de gagner des clients pendant la phase d'intégration de ses concurrents

* Les autorités de la concurrence devraient examiner la fusion de près

* Prêt à discuter de la cession d'actifs si les régulateurs l'exigent

par Emanuele Berro

Le fabricant d'ascenseurs Schindler

SCHP.S voit là des opportunités de gagner des clients, de recruter du personnel et éventuellement d'acquérir des actifs, alors que ses concurrents Kone KNEBV.HE et TK Elevator cherchent à obtenir l'autorisation des autorités de régulation pour leur projet de fusion, a déclaré mardi à Reuters le directeur général Paolo Compagna.

M. Compagna a indiqué que le projet de fusion risquait de faire l’objet d’un examen minutieux de la part des autorités de la concurrence dans plusieurs juridictions et pourrait entraîner des perturbations tant pour les clients que pour les employés au cours d’un processus d’intégration qui s’annonce complexe.

« Serions-nous prêts à discuter, à examiner la situation et à écouter? Eh bien, voyons voir, oui », a répondu M. Compagna lorsqu’on lui a demandé si Schindler pourrait être intéressé par des actifs cédés dans le cadre d’un examen réglementaire, tout en soulignant qu’un tel scénario restait incertain. La sociétéfinlandaise Kone KNEBV.HE a accepté en avril d’acheter son rival allemand TK Elevator pour 29,4 milliards d’euros, une opération qui donnerait naissance au plus grand fabricant mondial d’ascenseurs. Schindler a été l’un des détracteurs les plus virulents de cette opération. M. Compagna avait déclaré en mars, lorsque les discussions de fusion avaient commencé à faire surface, que la société contesterait tout rapprochement devant les autorités de la concurrence, arguant que cela déclencherait un "bain de sang" dans l’ensemble du secteur.

Mardi, il a réitéré le point de vue de Schindler selon lequel la fusion pourrait offrir à ses concurrents l’occasion de gagner des parts de marché et d’attirer des talents, tandis que Kone et TK Elevator se concentreraient sur l’intégration de leurs activités. La société basée à Lucerne a annoncé mardi un chiffre d’affaires au deuxième trimestre inférieur aux attentes du marché, plombé par un marché chinois toujours morose et par des effets de change.