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Schindler choisi pour un gratte-ciel emblématique de New York
information fournie par Zonebourse 12/08/2026 à 08:43
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Schindler annonce s'être vu attribuer le contrat pour moderniser 31 ascenseurs dans l'emblématique bâtiment General Motors, un gratte-ciel de 50 étages appartenant au groupe immobilier BXP et situé au 767 Fifth Avenue, dans le centre de Manhattan, à New York.

Le projet comprendra une refonte complète des systèmes d'ascenseur, y compris les machines d'origine et les composants mécaniques de base, ainsi que l'installation de nouveaux contrôleurs et d'infrastructures électroniques, selon l'ascensoriste suisse.

Schindler PORT, le système avancé de répartition des destinations de Schindler, sera installé pour garantir des délais d'attente minimaux et un confort optimal pour les passagers, tout en renforçant la sécurité du bâtiment grâce à des fonctionnalités telles que l'accès sécurisé aux étages.

"Collaborer avec BXP sur ce projet nous permet de moderniser significativement les systèmes de mobilité verticale dans l'une des adresses les plus reconnues de New York et améliorera le confort, la sécurité et l'efficacité de chaque locataire et visiteur", déclare Vikén Martarian, membre du comité exécutif de Schindler.

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