Schaeffler et Spire Global s'associent pour développer du matériel spatial et des plateformes satellitaires en Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'évolution du cours de l'action Schaeffler au paragraphe 2, et des commentaires du directeur général tirés d'une interview au paragraphe 4)

Schaeffler SHA0n.DE et l'opérateur de satellites américain Spire Global SPIR.N ont signé un protocole d'accord visant à développer conjointement du matériel spatial et des plateformes satellitaires destinés à des applications européennes dans les domaines de la défense, de la météorologie et de la sécurité. Les actions du fabricant allemand de machines et de pièces automobiles ont bondi de 15%après l'annonce de l'accord mercredi après-midi, s'apprêtant à connaître leur meilleure journée de cotation jamais enregistrée si les gains se maintiennent.

Les deux entreprises ont l'intention de mettre en place une activité européenne souveraine de matériel spatial et de missions avant la fin de la décennie, ont-elles indiqué dans un communiqué commun.

« Notre ambition est de générer un chiffre d’affaires d’environ 250 millions d’euros grâce à ce partenariat d’ici 2030 », a déclaré à Reuters Klaus Rosenfeld, directeur général de Schaeffler, ajoutant que l’entreprise était également ouverte à une coopération avec d’autres entreprises du secteur.

Ce partenariat vise à accélérer l'entrée de Schaeffler dans le secteur spatial tout en renforçant la présence de Spire en Allemagne, ont-ils déclaré.

Spire, qui utilise ses satellites pour fournir des données, des analyses et des produits logiciels, a la capacité de produire entre 300 et 400 satellites par an dans ses installations aux États-Unis et en Europe. Schaeffler a quant à elle désigné l'espace et la défense comme des moteurs de croissance clés dans sa stratégie 2035 .

« En tant qu’entreprise spécialisée dans les technologies de mouvement, Schaeffler est idéalement positionnée pour pénétrer le secteur spatial », a déclaré M. Rosenfeld dans le communiqué.